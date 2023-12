Motorola Edge 40 Neo: prezzo strepitoso su Amazon per pochi giorni

Uno dei device di fascia medio-alta più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Motorola Edge 40 Neo che, nella sua iterazione color “Black Beauty” (una colorazione sviluppata insieme a Pantone) si trova al prezzo sensazionale di 320,56€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è quasi da “Black Friday” quindi non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Volendo, ci sono anche altre colorazioni tra cui scegliere, tutte sviluppate insieme a Pantone.

Motorola Edge 40 Neo su Amazon: corri a prenderlo

Questo Edge 40 Neo è un telefono strepitoso, dotato di certificazione IP68, di un comparto fotografico con due sensori evoluti e performanti (il principale è da 50 Megapixel con OIS), vanta un display da 6,5″ pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz al seguito. Il processore è l’ottimo MediaTek Dimensity 1050 con modem 5G integrato, mentre la batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia pazzesca, si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. Non manca il supporto al Dual SIM, c’è Android 13 super aggiornatissimo e non manca lo storage da ben 256 GB non espandibile con memoria RAM da 12 GB.

Questo dispositivo è un vero best buy al prezzo a cui viene venduto, non fatevelo sfuggire. Come detto, grazie alla certificazione IP68 potrete utilizzarlo senza problemi anche nell’acqua (resiste fino a 1,5 m per 30 minuti) e gode di uno schermo veramente bellissimo, ottimo per la visione dei contenuti in streaming video on demand e sui social. Le ottiche sono eccellenti e il software di bordo è pieno di chicche software di pregio.

Motorola Edge 40 Neo viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 329,56€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. A questa cifra è imperdibile, anche perché c’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio.

