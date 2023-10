Motorola Edge 40 Neo: best buy a meno di 370€

Uno degli smartphone di fascia media più apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Motorola Edge 40 Neo, un device meraviglioso, potente, versatile e ricco di funzionalità smart che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 369,90€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è irrinunciabile, anche perché vanta un rapporto qualità-costo senza rivali. C’è perfino la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore con il servizio di Prime e, fra le altre cose, si può perfino usufruire del reso gratis entro un mese dall’acquisto. Il nostro consiglio, in questi casi, è sempre lo stesso: non lasciatevelo sfuggire perché è un prodotto sensazionale e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Nello specifico, il modello in questione è in colorazione “Beauty Black” e vanta 12 GB di RAM e 256 GB di storage su SSD.

Motorola Edge 40 Neo su Amazon: top dal prezzo low-cost

Questo smartphone di Motorola è un flagship killer in tutto e per tutto; ha un processore MediaTek Dimensity 1050 sotto la scocca, vanta 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e pensate che la cover è inclusa in confezione. C’è uno schermo ampio e risoluto da 6,55″ OLED con refresh rate di 144 Hz, le cornici sono sottili e lo spessore complessivo è drasticamente contenuto. Ci sono due ottiche sulla back cover con sensore principale da 50 Megapixel ampio e luminoso; la seconda lente è una ultrawide con Macro Vision, perfetta per gli scatti più creativi.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e immediata (anche in 24 o 48 ore con Prime), si può dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 369,90€ non potete lasciarvelo sfuggire.

