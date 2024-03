Motorola Edge 40 Neo: a questo prezzo è un vero BEST BUY su Amazon (-110€)

Il Motorola Edge 40 Neo è uno degli smartphone più interessanti di fascia media e con la nuova offerta Amazon disponibile oggi diventa, sempre di più, un best buy per chi cerca un ottimo smartphone da meno di 300 euro. In questo momento, infatti, il dispositivo è acquistabile al prezzo scontato di 289 euro, con 110 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Da notare che la promozione è valida solo per alcune colorazioni. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Edge 40 Neo: a questo prezzo è un best buy

Il Motorola Edge 40 Neo è dotato di un ottima scheda tecnica con un SoC MediaTek Dimensity 7030 che garantisce ottime prestazioni oltre al supporto al 5G. Da segnalare anche 12 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W. C’è poi un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rare di 144 hZ. Lo smartphone ha una doppia fotocamera, con sensore principale da 50 Megapixel, ed è dotato della certificazione IP68.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 40 Neo al prezzo scontato di 289 euro, beneficiando di uno sconto di 110 euro rispetto al prezzo di listino. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promozione basta premere sul bo riportato qui di sotto.