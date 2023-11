Motorola edge 40, il BLACK FRIDAY ti regala il mediogamma più AMATO

Il Black Friday non poteva partire con un’offerta Amazon più interessante in ambito mobile: il Motorola edge 40 può essere tuo a un prezzo davvero conveniente. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 37% per un risparmio complessivo di ben 219€, il device del colosso hi-tech può essere tuo al prezzo shock di appena 379€.

Insomma, spendendo la cifra richiesta oggigiorno per uno dei tanti mediogamma Android in circolazione, hai la possibilità di stringere tra le mani un telefono bello e potente.

Motorola edge 40 è in super sconto su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare

Motorola edge 40 è pronto fin da subito ad assicurarti un’esperienza di utilizzo eccellente: frontalmente ti strega con un bellissimo pannello OLED curvo da 6.55 pollici super smooth a 144Hz, mentre sotto il telaio di design batte un potentissimo processore octa core e una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W.

Lo smartphone a marchio Motorola è un campione anche dal punto di vista fotografico: in quest’ambito, infatti, il modulo fotografico multiplo presente un sensore principale da ben 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un prezzo finale di vendita di appena 379€ su Amazon lo smartphone a marchio Motorola è un vero e proprio best buy; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 24 ore con la consegna rapida garantita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.