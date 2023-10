Motorola Edge 40 è in offerta e cala al MINIMO STORICO (-172€)

Il Motorola Edge 40 registra un nuovo calo di prezzo e ora è acquistabile al prezzo scontato di 327 euro, toccando un nuovo minimo storico grazie alla nuova offerta eBay disponibile oggi. La promozione consente anche il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

Motorola Edge 40 conviene sempre di più con quest’offerta

Il Motorola Edge 40 è uno dei punti di riferimento della fascia media del mercato, in particolare grazie alla nuova offerta in corso oggi. Lo smartphone è dotato del SoC MediaTek Dimensity 8020 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Si tratta di una configurazione che, per la fascia di prezzo, rappresenta una delle opzioni più interessanti disponibili sul mercato, con la capacità di garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo anche un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz. Da segnalare anche una doppia fotocamera con un sensore principale da 50 Megapixel.

Lo smartphone ha anche una batteria da 4.400 mAh, con ricarica rapida da 68 W, il supporto Dual SIM, il chip NFC e il sensore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato dalla “solita” interfaccia degli smartphone Motorola.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Motorola Edge 40 al prezzo scontato di 327 euro. Lo smartphone è acquistabile anche scegliendo un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

