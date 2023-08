Motorola Edge 40 a soli 499€: prezzo INCREDIBILE, pochi pezzi disponibili

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android che sia in grado di assicurare prestazioni di elevato profilo, con un design accattivante, con un buon modulo fotografico, una batteria capiente che dura tantissimo e che si ricarica in un lampo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Motorola Edge 40 ed è un device eccezionale, unico e che costa solo 499,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di listino è molto elevato quindi se siete interessati/e non lasciatevelo sfuggire: è un best buy e le scorte potrebbero essere limitate o peggio, la promozione potrebbe terminare a breve. Siate veloci.

Motorola Edge 40 su Amazon: l’ammiraglia low-cost da comprare oggi

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete diritto al reso gratuito – in caso di gravi problematiche – entro un mese dall’acquisto. Non di meno, potrete dilazionare l’importo complessivo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati). Fra le altre cose, vi ricordiamo che la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita. Avrete la possibilità di ricevere il prodotto presso il vostro domicilio o uno dei tanti Amazon Locker o Hub presenti sul territorio italiano.

Motorola Edge 40 è dotato di uno schermo curvo su i due lati ed ha una dimensione di 6,55 pollici. La tecnologia è OLED e la risoluzione è FullHD+, mentre il refresh rate è di 144 hz. Non dimenticate che la main camera è un’ottima lente da 50 Megapixel con apertura f/1.4 coadiuvata da una lente da 13 Megapixel ultrawide. La batteria assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e la ricarica, a proposito, è rapidissima grazie alla tecnologia da 68W. Il telefono poi, è certificato IP68. Non manca Android 13 con skin MyUX, c’è il modulo 5G, l’NFC, il supporto al Dual SIM e molto altro ancora. La versione che vi proponiamo è quella Coronet Blue con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e la cover è inclusa in confezione. A soli 499,00€ è da comprare al volo.

