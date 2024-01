Motorola edge 40 5G torna in SUPER SCONTO su eBay: best buy definitivo

Bello, potentissimo e con un rapporto qualità/prezzo: queste sono alcune delle migliori caratteristiche di Motorola edge 40 5G, mid-range di altissimo livello oggi in offerta shock su eBay a un prezzo davvero imperdibile.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 43%, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo la cifra ridicola di 284€ con tanto di consegna rapida e gratuita – parliamo di un risparmio sulla mano di ben 215€, praticamente il costo di uno dei tanti budget phone Android disponibili in rete.

L’eccellente mid-range Android Motorola edge 40 5G crolla di prezzo su eBay del 43%

Nonostante il prezzo molto conveniente Motorola edge 40 5G ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top, addirittura in alcuni frangenti superiore a quella offerta da top di gamma assoluti. Prendendo in considerazione il pannello, ad esempio, troviamo un eccellente modulo OLED curvo da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144Hz: si tratta di una specifica che a momenti non è disponibile nemmeno nei top di gamma da 1000€ o più.

Sotto il cofano, inoltre, batte un potente processore octa-core con 8 GB di RAM, supporto al dual SIM, NFC, Android 13 e una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida. Come se non bastasse, sul retro è integrato un modulo fotografico di tutto rispetto con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Sfruttando lo sconto complessivo del 43% su eBay hai finalmente a portata di mano uno smartphone che ha tutte le carte in regola per regalarti emozioni incredibili; metti subito nel carrello il device di Motorola per riceverlo direttamente a casa in appena 72 ore e senza costi di spedizione extra.

