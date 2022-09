Motorola Edge 30 Ultra: UFFICIALE con fotocamera da 200 Megapixel

Finalmente Motorola ha tolto i veli al nuovissimo Edge 30 Ultra anche in Europa. Dopo averlo conosciuto in Cina, da tempo ci aspettavamo di vedere la sua apparizione anche nel nostro mercato. È il primo flagship con Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca, schermo OELD da 144 Hz, fast charge da 125W e fotocamera principale da 200 Megapixel.

Con un evento tenutosi ieri sera a Milano, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha mostrato ai media internazionali ben tre dispositivi incredibili: Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo.

Motorola Edge 30 Ultra: le caratteristiche

Lo smartphone top di gamma presenta un meraviglioso schermo P-OLED da 6,67 pollici con un foro al seguito per la selfiecam. Non manca il fingerprint in display e c’è un aspect ratio di 20:9, la densità di pixel per pollice pari a 394, 1250 nit di luminosità di picco, supporto alla gamma colori DCI-P3, ai 10 bit e all’HDR10+. Il refresh rate è di 144 Hz e la frequenza di campionamento al tocco è di 360 Hz.

C’è uno snapper selfie OmniVision OV60A da 60 megapixel: questo sensore può girare video in 4K a 30 fps, mentre posteriormente abbiamo una main camera ISOCELL HP1 di Samsung da 200 Mpx con OIS e apertura f/1.95. Il tutto viene coadiuvato da un’ultrawide da 50 mpx e da un tele da 12 Mega con zoom ottico 2X. Gira video in 8K a 30 fps e l’ultrawide funge anche da macro.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con 12 GB di memoria RAM LPDDR5, fino a 512 GB di storage UFS 3.1, una batteria da 4610 mAh con TurboPower da 125W, wireless charging da 50W e reverse charging da 10W. Il caricatore veloce da 125W è presente in confezione.

Non manca Android 12 con supporto alla Ready For. Ha la certificazione IP52/7, c’è il Gorilla Glass 5 sia davanti che dietro, pesa 198,5 grammi e misura 161,76 x 73,5 x 8,39 mm. Si può preordinare in due colori (Insterstellar Black e Starlight White) e costa 899,00€. Già pronto per il preordine su Amazon.

