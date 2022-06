Motorola Edge 30 Ultra sta arrivando: debutto imminente

In questi giorni abbiamo sentito moltissime indiscrezioni relative alla nuova ammiraglia di casa Motorola; “Frontier”, questo il suo noome in codice, dovrebbe essere il primo flagship al mondo ad essere dotato di processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, del sensore Samsung ISOCELL HP1/3 da 200 Megapixel e non solo. Dovrebbe anche presentare la ricarica rapida 125W via cavo. In queste ore è emerso anche sul portale cinese 3C.

Motorola Edge 30 Ultra: tutto pronto per il lancio?

Come detto, il presunto device, avente nome provvisorio Edge 30 Ultra, ha il numero di modello XT2241-1. Dal portale 3C scopriamo che ci sarà la fast charge da 125W che consentirà tempi di ricarica super rapidi. No, non è la tecnologia più veloce del mondo, ma è abbastanza interessante per un flagship. D’altronde, Lenovo ha impiegato un po’ più di tempo rispetto ai competitor per inserire questa funzionalità. Pensate che il Motorola Edge 30 Pro, il miglior telefono del brand, gode della fast charge da 68W ed è comunque eccellente. Oggi poi, si porta a casa a soli 697,00€.

Fra le altre cose, i terminali XT2251-1 e XT2243-2 sono stati approvati dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology, il MIIT. Sappiamo che hanno il processore Snapdragon 8+ Gen 1; probabilmente si tratta dello stesso device ma pensato per due mercati differenti. Le lenti saranno da 200 Megapixel (quelle principali) ma non sappiamo molto altro.

Fra le altre cose, grazie all’insider Digital Chat Station, scopriamo che l’ammiraglia Motorola avrà uno schermo da 6,67 pollici FullHD+ OLED con refresh rate da 144 Hz; la selfiecam sarà da 60 Megapixel e ci saranno tre ottiche sul posteriore (la principale, appunto, sarà da 200 mega). Lo snapper secondario dovrebbe essere da 50 Mega e la terza ottica invece, da 12 Mpx. Ci sarà il supporto alla fast charge da 125W e alla wireless charging da 50W.

Non vediamo l’ora di conoscerlo; probabilmente arriverà insieme al Razr 3 5G.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.