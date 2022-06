Motorola Edge 30 Ultra: confermata la velocità di ricarica a 125W

La nuova ammiraglia di casa Motorola sembra essere pronta al debutto; si dovrebbe chiamare Edge 30 Ultra e potrebbe disporre della super fast charge cablata da 125W; questo indizio proviene dal sito 3C che ha appena spoilerato l’imminente debutto di un caricatore da 125W dell’OEM americano di proprietà di Lenovo.

Frontier (questo il nome in codice del super flagship) sembra essere uno dei prodotti più attesi di questo 2022. In Cina dovrebbe arrivare con il moniker “Edge X30 Pro”, mentre in Europa dovrebbe godere del nome “Edge 30 Ultra”.

Motorola Edge 30 Ultra: cosa sappiamo?

Pochi mesi fa, a marzo precisamente, il GM di Lenovo China Chen Jin, aveva mostrato sul web la foto di un charger da 125W per dispositivi mobili e tutti noi abbiamo ipotizzato che dovesse essere l’accessorio cardine del futuro telefono di punta del brand. Oggi apprendiamo che verrà commercializzato molto presto.

Lo smartphone invece, ha numero di modello XT2241-1 e sembra presentare varie chicche tecnologiche, come i sensori da 200 Megapixel, il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e la ricarica rapida via cavo da 125W. È anche apparso all’interno del database del TENAA.

Caratteristiche tecniche (RUMOR)

Il dispositivo dovrebbe presentare uno schermo pOLED da 6,73 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz; potrebbe essere un pannello curvo con selfiecam posta in un foro. Non mancherà un fingerprint in-display. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1di Qualcomm dovrebbe alimentare il device, unitamente ad una batteria da 4500 mAh avente la fast charge da 125W e la wireless charging da 50W. Non dimenticate Android 12 con skin MyUX.

Sul versante fotografico invece, citiamo la selfie camera da 60 Megapixel, l’ottica principale da quasi 200 Megapixel con OIS, l’ultrawide da 50 e il tele da 12 Mega.

Intanto, se cercate un buon dispositivo dell’OEM americano di proprietà di Lenovo, vi consigliamo l’ammiraglia Edge 30 Pro a soli 697,00€ con spedizione gratuita e consegna celere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.