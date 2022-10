Motorola Edge 30 Ultra: già in sconto su Amazon (-10%) e fa foto ASSURDE

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante; parliamo di un telefono top di gamma super performante che è arrivato da poco sul mercato ma che presenta caratteristiche di altissimo livello. Si chiama Motorola Edge 30 Ultra ed è già in sconto del 10% sul prezzo di listino. Da 999,00€, lo portate a casa a soli 899,90€. Un risparmio niente male per una delle ammiraglie più incredibili che vi siano… e ha anche una fotocamera top da ben 200 Megapixel. Cosa significa? Semplice: una qualità e una nitidezza spaziale.

Motorola Edge 30 Ultra: impossibile non amarlo

In primo luogo segnaliamo il comparto fotografico da paura compoto da una camera principale da 200 Megapixel che grazie alla tecnolgia Ultra e alla stabilizzazione ottica, riesce a tirar fuori immagini che sembrano uscite da una reflex professionale. Nitidezza è la sua parola d’ordine. Ma non finisce qui, perché ci sono altre due lenti che vi faranno divertire oltremodo e infine, una selfiecam da 60 Mpx per le vostre videocall e i vostri selfie.

Come non parlare dello schermo: un pannello da 6,7 pollici curved OLED da 144 Hz super fluido che permette di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colore. C’è il supporto all’HDR10+, alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz ed è dotato della tecnologia OLED.

Non manca il supporto alle reti 5G grazie al modem proprietario di Qualcomm e al processore Snapdragon 8+ Gen 1 che assicura performance da fuoriclasse anche sul fronte gaming. Il tutto viene coadiuvato da banchi RAM da 12 GB e da storage UFS da 256 GB.

Concludiamo parlandovi della batteria: è un accumulatore da 4600 mAh con fast charge da 125W. Autonomia al top e si ricarica in un battibaleno.

Infine, con la modalità Ready For potrete usare il telefono come un PC o una TV per vedere serie, film, giocare a titoli premium direttamente con mouse, tastiera e monitor collegati. A 899,90€ non potete lasciarvelo sfuggire.

