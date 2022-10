Motorola Edge 30 Ultra: arriva una nuova variante esclusiva

In queste ore, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha appena svelato una nuova variante dell’ammiraglia Motorola Edge 30 Ultra. Questa dispone di ben 12 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage interno. Al momento è approdata in India; noi invece la abbiamo già ed è già in sconto: solo 779,00€. Incredibile vero? Solo su Amazon.

Andiamo con ordine: la compagnia ha lanciato oggi una nuova configurazione per il device più esclusivo del mercato. Ha ricevuto un lancio in sordina ed è disponibile nei portali di e-commerce indiani. Edge 30 Ultra arriva con le medesime specifiche della variante da 8+128 GB ma vanta più memoria RAM e più storage per l’archiviazione di file, foto, video, app.

Motorola Edge 30 Ultra: cosa sappiamo?

La variante in questione dispone del prezzo di 64.999 RS e, come detto, ha 12 GB di memoria virtuale e 256 GB per lo storage. Arriverà presto sul mercato indiano ma da noi è già disponibile. Una vera fortuna.

Facciamo un piccolo “remind me” delle specifiche tecniche di questo smartphone. Troviamo uno schermo OLED da 6,73 pollici FullHD+ con refresh rate di 144 Hz, fingerprint in-display e supporto all’HDR10+. Posteriormente vediamo il grande modulo fotografico con sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da ben 200 Megapixel, coadiuvato da una lente ultrawide da 50 Mega e da un tele da 2 Mpx. Anteriormente invece, c’è lo snapper selfie da 60 Mpx.

Sotto la scocca troviamo un cuore pulsante di Qualcomm: stiamo parlando dell’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 con appunto, 12 GB di RAM LPDDR5 e con 256 GB di memoria UFS 3.1. C’è una batteria da 4500 mAh con fast charge da 125W via cavo e wireless charging da 50W.

Sul fronte software invece, c’è Android 12 con skin proprietaria di Motorola, supporto al modem 5G, al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2, troviamo la porta USB Type C e il jack audio da 3,5 mm. Tutto questo a soli 779,00€ su Amazon.

