Motorola Edge 30 Pro: tutto quello che sappiamo

I rendering del nuovo Motorola Moto Edge 30 Pro sono trapelati su Internet. Secondo quanto riferito, il marchio di proprietà di Lenovo si sta preparando per l'imminente lancio globale del suo nuovo smartphone di punta. L'anno scorso, la socità ha lanciato il Moto X30 in Cina. Ora, si dice che l'azienda si stia preparando a rilasciare il suddetto flagship nei mercati internazionali con il moniker “Edge 30”.

Motorola Edge 30 Pro: siamo pronti al suo debutto?

A parte questo, le fughe di notizie passate affermano che la compagnia lancerà presto il dispositivo premium Moto Edge 30 Pro. Nel frattempo, sono emerse molte speculazioni sull'Edge 30. La variante Ultra, in particolare, è stata oggetto di molti leak in passato. Tuttavia, una nuova fuga di notizie relativa al modello Pro ci mostra il design del prodotto e alcuni frammenti di informazioni vitali sul telefono in arrivo.

Il tipster Sudhanshu ha condiviso i rendering, le specifiche e altri dettagli chiave del Motorola Moto Edge 30 Pro con MySmartPrice. Secondo quanto riferito, lo smartphone è diretto ai mercati globali (sì, anche da noi). Inoltre, potrebbe essere una versione ribrandizzata del Moto X30, lanciato in Cina. Come previsto, la variante globale presenterà alcune piccole modifiche rispetto al modello cinese.

Motorola Edge 30 Pro: differenze con la versione cinese

Ha il numero di modello XT2201-4. Secondo il tipster, l'Edge 30 Pro destinato a noi sarà dotato di uno scanner di impronte digitali in-display. Al contrario, la variante cinese ospita sul bordo laterale lo scanner delle impronte digitali. Inoltre, il popolare logo Motorola batwing è visibile nell'angolo in basso a sinistra dello smartphone. A parte questo, il resto degli elementi di design è invariato.

Il telefono verrà probabilmente lanciato nelle opzioni di colore Pearl White e Black. La parte superiore centrale dello schermo presenta un ritaglio perforato per la selfiecam. La configurazione fotografica posteriore invece, ospiterà tre sensori.

Motorola Edge 30 Pro: specifiche

Sotto la scocca conterrà un processore Snapdragon 8 Gen 1. L'elenco Geekbench del telefono suggerisce la disponibilità di 12 GB di RAM. A parte questo, l'elenco rivela che il telefono eseguirà il sistema operativo Android 12 pronto all'uso, con skin MyUX al seguito. Inoltre, sarà dotato di un display P-OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+, certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Inoltre, il telefono sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W.

Sul fronte fotografico, potrebbe essere dotato di una lente principale da 50 MP, di un obiettivo ultrawide da 50 MP e di un'ottica di profondità da 2 MP sul retro. Anteriormente, il telefono sarà probabilmente dotato di uno snapper da 60 MP per selfie e videochiamate.

Motorola Edge 30 Pro: prezzo e disponibilità

Il leaker Mukul Sharma afferma che Motorola sta attualmente sottoponendo il prossimo flagship ad alcuni test interni in diversi paesi asiatici. Un altro rapporto di TechRadar suggerisce che la serie Edge 30 potrebbe diventare ufficiale nel secondo trimestre del 2022.

Purtroppo, i dettagli sul prezzo a cui verrà venduto sono ancora scarsi. Vi terremo aggiornati.