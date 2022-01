Motorola sta per svelare un top di gamma senza eguali

Il dirigente Motorola spoilera la confezione di vendita del nuovo Edge X30 con selfiecam in-display. Questo dispositivo sarà un device senza eguali, potente come pochi altri e incredibilmente versatile.

Motorola Edge X30 con selfiecam in-display: un mostro, in tutto e per tutto

Diversi utenti sostengo che l'ultima volta che il colosso americano di proprietà di Lenovo (un tempo Google) ha rilasciato un telefono di qualsiasi importanza, è stato nel novembre 2009 quando il DROID ha sconvolto il mercato dell'epoca. Altri potrebbero invece indicare l'ambizioso Atrix che è stato rilasciato nel 2011. Non solo questo è stato il primo flagship a sfoggiare uno scanner di impronte digitali, ma è stato il primo ad utilizzare un chip dual-core che poteva anche essere agganciato ad uno speciale accessorio per laptop per fornire così un'esperienza simile a quella di un PC. Tornando a noi, questa premessa era necessaria per spiegare come la società abbia fatto un solido ritorno al mondo delle ammiraglie con Moto Edge Plus del 2020.

Sentendo la sua avena, Motorola ha ripreso a rilasciare ammiraglie due anni fa con il Moto Edge Plus, il primo device che includeva uno schermo a cascata, un display OLED da 6,7 ​​pollici a 90 Hz, 256 GB di memoria nativa e una batteria con capacità di 5000 mAh. E il mese scorso, l'OEM in questione è stato il primo produttore di telefoni a introdurre un device alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Il telefono introdotto a dicembre si chiama Moto Edge X30 e oggi un dirigente dell'azienda si è recato su Weibo per condividere una foto della confezione al dettaglio per un'edizione speciale del telefono. Secondo diversi giornali online, questa variante dell'Edge X30 avrà una fotocamera sotto il display. Forse Lenovo (l'azienda che attualmente possiede Motorola) ha bisogno di una nuova società di marketing poiché questo modello sarà noto come Moto Edge X30 Under-Screen Camera Edition, che è un po' prolisso e decisamente poco attraente.

Il dirigente che ha pubblicato l'immagine su Weibo è stato Chen Jin, General Manager di China Mobile Phone Business di Lenovo. Questo terminale dovrebbe avere lo stesso sensore della fotocamera frontale da 60 MP che si trova nella versione normale del dispositivo. Ergo, sfoggerà un'unità OLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione di oltre 1080.

Ancora una volta, avrà uno scanner di impronte digitali sullo schermo con un massimo di 12 GB di memoria e 256 GB di memoria interna. Il modulo della fotocamera posteriore potrebbe essere guidato da un sensore da 50 MP con altri due sensori sul retro e Android 12 dovrebbe essere preinstallato sotto la scocca.

Calmi, però: sembra che la Under-Screen Camera Edition sembra essere diretta solo in Cina. Staremo a vedere.