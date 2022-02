Motorola Edge 30 Pro: svelato il suo design? (FOTO)

I rendering del nuovo Motorola Moto Edge 30 Pro mostrano il design completo della nuova ammiraglia del colosso cinese: notiamo una tripla fotocamera, un pannello con foro per la selfiecam e molto altro ancora. Ricordiamo che il debutto di questo prodotto dovrebbe avvenire entro la fine di questo mese.

Motorola Edge 30 Pro: sarà davvero così?

Per chi non lo sapesse, Edge 30 Pro è il rebrand dell'ammiraglia Edge X30 che ha debuttato in Cina a dicembre e che viene fornita con il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Ora, mentre aspettiamo l'annuncio, 91mobiles ci offre in esclusiva i rendering del device, per gentile concessione di fonti del settore. Le immagini mostrano il design del telefono da tutte le angolazioni; è identico a quello del dispositivo di punta cinese, il che conferma che si tratta effettivamente di un rebrand. Dovrebbe mantenere specifiche simili al modello cinese.

Motorola Edge 30 Pro ha un foro centrale posizionato al centro per lo snapper selfie, cornici sottili e bordi piatti. Il pulsante di accensione e il bilanciere del volume si trovano sul frame laterale destro, mentre non c'è nulla a sinistra. Il telefono ospita un modulo rettangolare per alloggiare tre fotocamere, un flash LED e il microfono con cancellazione del rumore. C'è anche l'iconica fossetta con il logo dell'azienda. Il telefono arriverà in blu e in grigio.

Il Moto Edge X30 sfoggia un display OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 576 Hz, risoluzione di 2400 × 1080 pixel, gamma di colori DCI-P3 al 100 percento, HDR10+, ritaglio perforato e un'impronta digitale sul display sensore per la sicurezza. C'è una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W e uno snapper da 60 MP nella parte anteriore per selfie e chat video.

Per quanto riguarda le camere, Edge X30 ha una tripla lente sul posteriore, con un sensore principale OV50A40 da 50 MP con apertura f/1.88, un obiettivo ultra-wide da 5 MP e un terzo tele da 2 MP. Misura 163,56 X 75,95 X 8,49 mm e pesa 194 grammi.