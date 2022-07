Motorola Edge 30 Pro: OFFERTA LAMPO per il top di gamma del momento

Se state cercando un telefono top di gamma nel panorama Android non sapete cosa acquistare, ci pensiamo noi a dare un suggerimento. Il Motorola Edge 30 Pro si trova infatti in supersconto su Amazon a soli 697,00€, con spedizione gratuita e consegna celere in pochissimi giorni. Il risparmio in questo caso è pari al 18%, ma direi 152€ in meno rispetto al prezzo di listino… Inutile dirvi che acquistandolo da Amazon riceverete il device in pochissimo tempo ma godrete anche del massimo supporto da parte dell’azienda. Di fatto, avrete la garanzia per ben due anni e l’assistenza clienti sarà attiva tutti i giorni, sette su sette.

Motorola Edge 30 Pro; super sconto per un super top di gamma

Lo smartphone di Motorola è davvero incredibile: il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assicura prestazioni incredibili. Il telefono è perfetto sia per il gaming così come per l’uso lavorativo, ma è anche un ottimo Device per l’intrattenimento multimediale. All’interno troverete una batteria da 4800 mAh, coadiuvata da 12 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. In cosa si traduce tutto questo? Semplice: autonomia al top, velocità e fluidità inarrivabili e capienza quasi infinita. Potrete archiviare file, foto, video, canzoni, applicazioni e avrete ancora molto spazio a disposizione. Il sistema operativo è Android 12 con skin MyUX.

Lo schermo è davvero bellissimo: si tratta di un pannello OLED con risoluzione FullHD+ frequenza di aggiornamento pari a 144 Herz. Bellissimo è dire poco. Le Fotocamera vi regaleranno emozioni, anche perché troviamo una camera principale da 50 megapixel perfetta sia per le immagini di notte che di giorno, capace di girare i video in 4K degni della qualità cinematografica, ma non solo. Se amate i selfie, questo è lo smartphone che fa per voi: ottica da 60 megapixel, praticamente una delle più risoluta del settore. Ricordatevi che è anche ottima per le videochiamate. Acquistate da oggi a 697,00€ con spedizione gratuita ma siete veloci: non sappiamo quanto durerà l’offerta. Inoltre, sappiate che potete prenderlo oggi e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Creditline, attivabile al check out. Buon divertimento con il vostro nuovo Motorola.

