Motorola EDGE 30 Pro: la nuova BESTIA in promo lancio Amazon (-100€)

Motorola EDGE 30 Pro riporta il brand nella fascia dei dispositivi di fascia alta. Un concentrato di tecnologia, alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da ben 12GB di memoria RAM e 256GB di storage interno. Bastano questi presupposti per capire che, sulla scheda tecnica, i compromessi stanno a zero.

Un potente concentrato di tecnologia, in un guscio esteticamente super raffinato. Più di tutto, a stupire è il prezzo. Nonostante le caratteristiche, il dispositivo è da oggi disponibile in Italia al prezzo di 849€. In più, con la promo lancio, per una manciata di giorni è possibile risparmiare ulteriori 100€ direttamente su Amazon. Di fatto, a 749€ è possibile portare a casa un potentissimo dispositivo di fascia alta: basta completare ordine in tempo. Le spedizioni sono rapide e gratis, non ci sono attese di preordine.

Motorola EDGE 30 Pro da oggi in Italia con 100€ di sconto

Non solo un potentissimo processore e tanta memoria. A rendere particolarmente appetibile questo dispositivo, è l'intera scheda tecnica. Il display, ad esempio, è un pannello OLED da 6,7″ con risoluzione FHD+, supporto all'HDR10+ e refresh rate da 144Hz. Il pannello ideale per un'esperienza d'uso incredibilmente fluida in qualsiasi contesto, che si tratti di navigare sui social, di lavorare oppure di un'intensa sessione di gaming.

Sul posteriore, un imponente comparto fotografico composto da 3 sensori. Al principale, da 50MP, ne è affiancato uno grandangolare da 50MP e un terzo da 2MP per la profondità di campo. Sul frontale, una potente selfie camera da 60MP.

L'autonomia energetica è garantita dalla importante batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida TurboPower da 68W. Bastano 15 minuti per il 50% di ricarica. Naturalmente, non manca il supporto alla connettività 5G. Dove c'è copertura di rete, potrai godere al meglio dell'ultravelocità al massimo.

Con la promozione di lancio, Motorola EDGE 30 Pro lo porti a casa al prezzo di un dispositivo medio di gamma premium. Bastano 749€ circa su Amazon per avere un dispositivo di punta di nuovissima generazione. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Promo di lancio a tempo limitato.