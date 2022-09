Motorola Edge 30 Pro: il top di gamma che costa pochissimo (-250€)

Il mercato degli smartphone di fascia alta è più ricco che mai oggi: ci sono brand europei, realtà locali cinesi, multinazionali asiatiche famose in tutto il mondo, aziende sudcoreane e ovviamente realtà americane. Fra queste dobbiamo segnalare Apple, ma anche Samsung come società sudcoreana e infine Motorola che da quando è stata acquisita da Lenovo, gode di una nuova linfa vitale. Grazie ai suoi top di gamma come Edge 30 Pro, il colosso americano riesce a ottenere prestazioni finanziarie eccellenti. Non è difficile capirne i motivi. Edge 30 pro e lo smartphone che dovete acquistare oggi se volete un flagship Premium dal prezzo bassissimo.

Oggi può essere vostro a 599,90 € al posto di 849,90 €, con uno sconto immediato di circa 200 € sul prezzo di listino. Avrete diritto alle spedizioni gratuite e alla consegna veloce in pochissimi giorni. Questo telefono poi, gode di tanta garanzia: dobbiamo ricordare che quella di Amazon dura due anni e l’assistenza clienti del sito garantisce un supporto tecnico attivo tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

Motorola Edge 30 Pro, perché dovete comprarlo adesso

Questo Motorola vanta in primis uno schermo bellissimo da 6,67“ con tecnologia OLED e risoluzione full HD plus. La frequenza di aggiornamento farà sì che tutto giri fluido e immediato. C’è infatti il supporto alla frequenza da 144 Herz, una delle più incredibili presenti in circolazione. Sotto la scocca batte un bellissimo e potentissimo processore di casa qualcomm. È un chip octacore incredibilmente performante che però consuma un po’ dal punto di vista energetico.

Per fortuna la batteria ed a 4500 mAh gode della ricarica velocissima da 68 W. Basterà collegarlo pochi minuti sotto la corrente e lui sarà pronto all’azione. Se non è magia questa! Vi consigliamo di approfittarne e di prenderlo oggi al miglior prezzo di sempre su Amazon, ma dovete essere veloci perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul portale di e-commerce americano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.