Motorola Edge 30 Pro, il super TOP DI GAMMA crolla a prezzo MINI

Motorola Edge 30 Pro è uno tra i migliori smartphone di fascia premium degli ultimi mesi, ma solo oggi hai la possibilità di acquistarlo in super offerta su Amazon a un prezzo solitamente tipico dei device di fascia media. Ad appena 599€, infatti, con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 249€, il device di Motorola ti stupisce con le sue caratteristiche di altissimo livello.

Con un design dal forte sapore premium e con materiali di un certo livello, il Motorola Edge 30 Pro è pronto a soddisfare le tue personali esigenze e assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo.

Prezzo super aggressivo su Amazon per il Motorola Edge 30 Pro

Come tutti i top di gamma che si rispettano, anche il device della casa alata monta uno straordinario pannello OLED ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz per una fluidità che ti lascerà senza parole. Perfetto per giocare o per guardare contenuti multimediali ad altissima risoluzione, il telefono monta anche un potentissimo processore octa core con modem 5G per avviare in un istante tutte le app e assicurarti una velocità di connessione incredibile.

A tutto ciò si aggiungono una batteria da 4800 mAh ad alte prestazioni con tecnologia TurboPower da 68W che ti assicura il 50% di autonomia dopo appena 15 minuti di ricarica, e un comparto fotografico al top con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti eccellenti e video a qualità cinematografica.

Acquista subito lo smartphone di fascia alta di Motorola fintanto che puoi sfruttare lo sconto del 29%; inoltre, il telefono ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.