Motorola Edge 30 Neo sta arrivando: tutto quello che c'è da sapere

In queste ore scopriamo l’esistenza di un nuovo smartphone di fascia medio-alta di casa Motorola prossimo al debutto. Il terminale arriverà presto in commercio e oggi scopriamo della sua esistenza attraverso il portale di Geekbench.

Edge 30 Neo è uno smartphone di Motorola che è prossimo al debutto su larga scala. In alcune parti del mondo potrebbe arrivare come Edge 30 Lite. Poche ore or sono ha fatto capolino presso il sito di benchmarking Geekbench. Il debutto sembra essere alle porte.

Motorola Edge 30 Neo: quello che sappiamo

Dal sito di Geekbench scopriamo che lo smartphone in questione disporrà di un misterioso processore Qualcomm avente sei core sulla CPU con clock a 1,80 GHz e due maxi core operanti a 2,2 GHz. Dal codice sorgente vediamo anche la presenza di una GPU Adreno 619. Questo vuol dire che il chip in questione sarà lo Snapdragon 695.

Fra le altre cose, su Geekbench5 scopriamo che disporrà di ben 8 GB di memoria RAM e del software Android 12; ha ottenuto 664 punti nel single core e 1848 nel multi-core.

Sul fronte dello schermo citiamo la presenza di un pannello P-OLED da 6,28 pollici FullHD+ con refresh rate da 120 Hz; non mancherà la RAM da 6 o 8 GB di tipo LPDDR4x e lo storage composto da memorie veloci da 128 o 256 GB per l’archiviazione di dati, musica e app.

Anteriormente troveremo una selfiecam da 32 Megapixel e posteriormente invece, dovrebbe esserci una main camera da 64 Mega coadiuvata da una ultrawide da 13 Mpx; presente anche una batteria da 4020 Mah e un frame sottile di 7 mm.

