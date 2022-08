Motorola Edge (2022) si mostra online: ecco come sarà

In queste ore sono emersi i render stampa relativi al nuovo Motorola Edge (2022). Il debutto dello stesso sembra essere dietro l’angolo, ma cosa sappiamo di questo terminale?

Di fatto, sappiamo che ci sono moltissimi smartphone di casa Motorola prossimi al lancio; in realtà, il debutto del Razr (2022) e dell’Edge 30 Ultra, nonché dell’Edge S30 Pro (aka Fusion) era previsto per la giornata di ieri ma la compagnia ha annullato l’evento per ragioni sconosciute.

Motorola Edge (2022): facciamo il punto

Oggi, grazie al portale indiano di 91mobiles, in collaborazione con l’insider del web OnLeaks, siamo entrati in possesso dei render CAD relativi al futuro smartphone di fascia media del brand.

La pubblicazione ha anche condiviso le specidiche tecniche del mediogamma in questione: schermo P-OLED, un nuovo processore, una batteria capiente e una main camera posteriore da 50 Megapixel. Grazie al sito di PriceBaba poi, oggi vediamo pure i render stampa del telefono.

Come detto, presenterà uno schermo P-OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz e fingerprint in-display. Sotto la scocca troveremo un processore MediaTek Dimensity 1050 con batteria da 6000 mAh; non mancherà un modulo RAM configurabile da 6 o 8 GB con memorie UFS da 128 o 256 GB al seguito.

Anteriormente troveremo una selfiecam da 32 mega e la back cover con diverse ottiche di punta: main camera da 50 Mega, ultrawide da 13 e una lente aggiuntiva da 2 Mpx con OIS al seguito.

Fra le altre cose, non sappiamo se questo sarà il moniker ufficiale del prodotto; vi invitiamo a restare connessi con noi per gli sviluppi futuri. Intanto, non conosciamo nemmeno quale sarà il suo prezzo di vendita.

