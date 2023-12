Motorola Edge 30 Neo: scende ancora il suo prezzo, costa meno di 210€

Uno dei migliori smartphone che si possano comprare oggi su Amazon è sicuramente il Motorola Edge 30 Neo, un device di fascia media che ha 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, dispone di uno schermo pOLED da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e ha cornici sottili e contenute. Non manca il modem 5G per la connettività next-gen, c’è un processore Snapdragon 695 di Qualcomm di ultima generazione che promette performance strepitose in ogni contesto e vi è poi una doppia camera con sensore principale da 64 Megapixel. È anche un batteryphone con cella energetica da 4020 mAh che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica con la Turbo Power da 68W.

Grazie alle offerte folli del giorno si trova a 209,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto ha 8 GB di RAM e dispone di 256 GB di memoria interna, è in colorazione Black Onyx e la cover in silicone è inclusa nella confezione.

Motorola Edge 30 Neo: un midrange pazzesco a meno di 210€

Questo smartphone di fascia media di Motorola è un vero best buy; dispone di un processore interno, lo Snapdragon 695 di Qualcomm con modem 5G incluso che permette di avere prestazioni al top con qualsiasi applicazione. Il multitasking sarà avanzatissimo grazie agli 8 GB di RAM e a ben 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un pannello FullHD+ da 120 Hz pOLED con un miliardo di colori, supporto all’HDR10+; allo stesso tempo, è anche compatto visto che ha una dimensione di 6,3″.

La main camera è una lente da 64 Megapixel con una ultrawide al seguito che permette di girare video super creativi, in 4K e con tante features smart e in ogni condizione di luce. C’è la stabilizzazione ottica sul sensore e la Macro Vision. Si possono scattare selfie perfetti con la frontale da 32 Megapixel.

C’è la connettività super veloce con il modem 5G incluso che vi permetterà di scaricare file in pochissimi minuti. La batteria è da 4020 mAh e assicura una ricarica rapida grazie alla Turbo Power da 68W. A soli 209,90€ il Motorola Edge 30 Neo è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.