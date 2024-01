Motorola Edge 30 Neo per prestazioni FOLLI ma a prezzo extra ridotto

Sembra quasi uno scherzo ma in realtà è tutto vero. Motorola Edge 30 Neo è uno di quegli smartphone di cui leggi la scheda tecnica e pensi che chissà quanto debba costare per poi rimanere folgorato. Non ci sono altre parole per cui poter descrivere lo shock che provi quando scopri che non solo costa poco, ma è praticamente perfetto.

Motorola Edge 30 Neo, uno smartphone che ti conquista subito

Bello, curato nei minimi particolari e soprattutto veloce e con tanto da offrirti. Motorola Edge 30 Neo è un prodottino di cui non fare a meno soprattutto se vuoi uno smartphone che sia alla portata della sfida senza dover spendere un patrimonio intero.

Con display pOLED e colori vividi non hai niente di cui preoccuparti. Streaming, applicazioni, gaming mobile e divertimento sono all’ordine del giorno con risoluzione avanzata e refresh rate a 120Hz per una visione extra fluida.

Sono compresi 256GB di memoria da occupare come vuoi grazie al sistema Android 12 già installato e alle fotocamere con cui diventare un professionista. Sia fotografie che video vengono fuori come se fossero stati scattati da veri e propri esperti, anche al buio.

Processore Qualcomm Snapdragon, ricarica super rapida, batteria che ti porta al giorno dopo e supporto alle connessioni 5G. Cosa potresti volere di più? In confezione trovi anche la cover.

