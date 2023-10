Motorola Edge 30 Neo: ottima OFFERTA su Amazon (-17%)

Se stai cercando un telefono che unisca prestazioni eccezionali a un prezzo incredibilmente vantaggioso, non cercare oltre: il Motorola Edge 30 Neo è l’opzione ideale per te. Ecco perché dovresti cogliere l’opportunità del super sconto del 17% su Amazon oggi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 249,00 euro.

Motorola Edge 30 Neo: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche principali del Motorola Edge 30 Neo è la sua incredibile potenza. Con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, video e molto altro ancora. La sua velocità è resa ancora più evidente dal display pOLED FullHD+ HDR10+ da 6,3 pollici. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo schermo mostra un miliardo di sfumature di colore, offrendoti un’esperienza visiva mozzafiato.

La qualità fotografica è un’altra area in cui il Motorola Edge 30 Neo brilla. La sua doppia fotocamera da 64 MP offre scatti dettagliati in qualsiasi condizione di luce, grazie alla stabilizzazione ottica, all’ultra-grandangolo, alla Macro Vision e alla messa a fuoco istantanea all-pixel. La fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie perfetti ogni volta.

Inoltre, con la connettività 5G ultraveloce, potrai scaricare film e contenuti in pochi secondi, sfruttando al massimo la potenza del processore Qualcomm Snapdragon 695. E non dovrai preoccuparti della batteria: il Motorola Edge 30 Neo è dotato di una batteria da 4020 mAh che offre giorni di autonomia. E se hai bisogno di ricaricare velocemente, la tecnologia TurboPower da 68 Watt ti permette di recuperare l’energia necessaria in pochi minuti.

In conclusione, se stai cercando un telefono che offra prestazioni eccezionali, una fotocamera avanzata, una connettività ultraveloce e una lunga durata della batteria, non lasciarti sfuggire questa offerta unica. Acquista il Motorola Edge 30 Neo ora su Amazon con uno sconto del 17% e preparati a goderti un’esperienza mobile straordinaria, al prezzo speciale di soli 249,00 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono quasi finite.

