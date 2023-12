Motorola Edge 30 Neo: il MEDIOGAMMA da prendere, lo paghi solo 249€

Se sei alla ricerca di un dispositivo di nuova generazione che sia in grado di unire potenza, stile e che vanti, soprattutto, un incredibile rapporto qualità-prezzo, il Motorola Edge 30 Neo è il prodotto ideale per le tue esigenze. Lo pagherai solo 249,00€ grazie gli sconti di Amazon; l’IVA è inclusa nel costo dell’articolo, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, e avrai accesso al reso gratis fino al 31 gennaio 2024. Non dimenticare che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Il modello in sconto è quello in colorazione “Ice Palace” e nella confezione troverai perfino la cover in silicone, utile per proteggere il device dalle eventuali cadute accidentali.

Motorola Edge 30 Neo: tanti motivi per comprarlo

Il cuore pulsante di questo gioiello tecnologico è il processore potente e efficiente che lo alimenta. Di fatto, è dotato di una CPU all’avanguardia avente poi GPU performante: Edge 30 Neo garantisce una fluidità senza pari nelle attività quotidiane, dal multitasking intenso al gaming più impegnativo. D’altronde, il chip interno è il famosissimo Snapdragon 695 5G di Qualcomm che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Il display AMOLED da 6,7 pollici è pazzesco: è un pannello perfetto per guardare contenuti in streaming o per navigare su Internet e gestire i social. La curvatura dei bordi poi, assicura un’estetica mozzafiato al gadget.

Posteriormente abbiamo tre ottiche pronte a a catturare ogni momento con una qualità sorprendente; dai paesaggi mozzafiato ai ritratti dettagliati. Avrai sempre a disposizione un set di strumenti fotografici versatili volti ad esprimere la tua creatività. Dulcis in fundo, troviamo una batteria da 4020 mAh di lunga durata che ti permette di utilizzare il tuo telefono per tutto il giorno senza problemi e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. Non lasciarti sfuggire il meraviglioso Motorola Edge 30 Neo a soli 249,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

