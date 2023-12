Motorola Edge 30 Neo: ecco perché devi comprarlo (prezzo TOP, consegna RAPIDA)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente strepitoso: si chiama Motorola Edge 30 Neo ed è un telefono bellissimo, dotato di specifiche tecniche interessanti, con un costo irrisorio (grazie anche gli sconti folli di Amazon) e con una back cover avente una colorazione pazzesca, realizzata in collaborazione con Pantone.

Nello specifico, il modello che vi proponiamo è quello “Ice Palace” con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. In confezione troverete anche la pratica cover in silicone. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 229,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fra le altre cose, presenta tante chicche super interessanti: ha un display ampio e risoluto da 6,3″, dotato di tecnologia OLED, con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+, c’è un sistema a doppia lente con sensore principale da 64 Megapixel e il processore interno è lo Snapdragon 695 5G di Qualcomm. Strepitosa poi la batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica via cavo da 68W.

Motorola Edge 30 Neo: a questo prezzo è un best buy

Come detto, il Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone d’eccellenza, dotato di specifiche al top, di un design mozzafiato e di prestazioni di altissimo livello. Viene venduto e spedito al costo di 229,00€, IVA inclusa e con Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in realtà in questo periodo il lasso di tempo è stato allungato fino al 31 gennaio 2024), c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto e avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

C’è un potente processore Snapdragon 695 con modem 5G che promette prestazioni di alto livello, lo schermo è un pannello pOLED FullHD+ da 6,3″ super risoluto con refresh rate da 120 hz per una visualizzazione dei contenuti al top, la selfiecam (incastonata in un foro di piccole dimensioni) è posta al centro del pannello ed è da 32 Megapixel mentre la main camera sulla back cover assicura scatti e video top grazie al sensore da 64 Mpx. C’è il modem 5G per la connettività next-gen e una batteria da 4020 mAh che si ricarica a 68W. A soli 229,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.