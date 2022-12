Motorola Edge 30 Neo: crolla subito il prezzo del nuovo best buy (-130€)

Presentato soltanto un paio di mesi fa, il nuovo Motorola Edge 30 Neo si è guadagnato da subito l’etichetta di best buy per costruzione, affidabilità, autonomia e “motorolate”. In teoria lo era anche già per il prezzo, ma ora che su Amazon lo puoi acquistare a soli 299 euro (a fronte di un prezzo di lancio di 399 euro) non c’è molto altro da aggiungere: best buy.

Motorola si conferma uno dei protagonisti assoluti in questa fascia di prezzo, con un nuovo smartphone che fa della compattezza, dell’usabilità quotidiana e della batteria i suoi principali punti di forza. Si comporta in maniera egregia in qualsiasi situazione, in più vanta una fantastica modalità desktop che lo differenzia dal resto della concorrenza. Lo ripetiamo: best buy.

Edge 30 Neo: il prezzo di oggi del nuovo best buy targato Motorola è super

Per il suo nuovo Edge 30 Neo, Motorola ha scelto di affidarsi agli ultimi colori di tendenza di Pantone. Non ti stupire, quindi, se quando sarai in strada o al supermercato tutti si gireranno a guardare il tuo nuovo telefono. Ottimo anche il display OLED con supporto al suono multidimensionale Dolby Atmos e refresh rate da 120 Hz.

Altri due punti di forza di questo Edge 30 Neo di Motorola sono il processore Snapdragon 695 5G e la ricarica rapida TurboPower da 68W: il primo restituisce una fluidità nel gioco e nella visione in streaming strabiliante, l’opzione TurboPower invece ti permette di avere un’energia sufficiente a coprire un’intera giornata con soli 10 minuti di ricarica.

Metti ora in carrello il Motorola Edge 30 Neo per risparmiare fino a 130 euro sul prezzo di listino. E se vuoi, puoi pagare anche in 5 comode rate a interessi zero da 59,80 euro al mese.

