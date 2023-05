Motorola Edge 30 Fusion: sconto FOLLE su Amazon e lo paghi anche in comode rate

Motorola Edge 30 Fusion è un dispositivo eccezionale; parliamo di uno smartphone dallo schermo generoso, con un processore potentissimo, un comparto fotografico di punta e un design fuori di testa. La versione che vi proponiamo oggi poi, è in super sconto su Amazon: lo pagherete solo 479,00€ al posto di 679,00€. Capite bene che il risparmio è davvero esagerato (pari al 30% sul valore di listino); vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se siete interessati. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve. Siate veloci. C’è la consegna celere e in confezione troverete anche una pratica cover in silicone per proteggere il device. Sappiate che il modello in sconto è quello in colorazione Viva Magenta realizzata in collaborazione con Pantone.

Motorola Edge 30 Fusion: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Il Motorola Edge 30 Fusion è un flagship killer potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 888+ di Qualcomm, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB, Storage da 128 GB, un modem 5G per la connettività next-gen, ma non solo. C’è una batteria da 4400 mAh che si ricarica in un baleno e assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica. Come non parlare poi dell’ottimo comparto fotografico: a bordo si trova una selfiecam ottima per i selfie e le videocall, mentre posteriormente abbiamo tre sensori all’avanguardia. Quello principale è da 50 megapixel, è super stabilizzato e consente di usufruire di tante modalità perfette per i creativi. Lo schermo infine, è un bellissimo pannello da 6,5 pollici OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz.

Non lasciatevi sfuggire quest’occasione: Edge 30 Fusion è un top di gamma travestito da midrange, costa pochissimo ma offre veramente tanto. È un gadget versatile e potente, dotato di specifiche premium e con un design alla moda.

