Motorola Edge 30 Fusion: lancio imminente, a quanto pare

Secondo quanto si apprende, il debutto del nuovo Motorola Edge 30 Fusion sembra essere imminente, perlomeno in India. Il telefono è appena stato certificato dal portale indiano BIS, ma quando lo vedremo? Di fatto la compagnia avrebbe dovuto svelarlo ieri in occasione del lancio dei flagship next-gen (Razr e Efge 30 Ultra) ma ha annullato lo show all’ultimo minuto.

Motorola Edge 30 Fusion: cosa sappiamo in merito?

Come detto, non vedremo solo telefoni di fascia altissima, ma sembra che faremo la conoscenza anche di un nuovo mediogamma premium davvero intrigante: si chiamerà Edge 30 Fusion e dovrebbe essere rilasciato in diverse parti del mondo.

Lo smartphone è stato avvistato e certificato presso il BIS e abbiamo appreso che disporrà del numero di modello XT2243. Non sappiamo quando, visto che la compagnia ha appena cancellato l’evento.

Questo dovrebbe essere commercializzato in Cina con il moniker S30 Pro; in Europa invece, non sappiamo come potrebbe chiamarsi. Intanto, conosciamo le sue specifiche tecniche complete visto che è approdato sul portale della TENAA, sull’ente 3C e su Geekbench.

Il dispositivo presenterà uno schermo OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888+; sotto la scocca presenterà Android 12 con skin MyUX al seguito.

Ci sarà una doppia camera super premium con possibilità di registrazione video in 8K; avrà una batteria da 4270 mAh con supporto alla fast charge da 68,2W. In Cina verrà venduto in diverse configurazioni: 8, 12, 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Sarà disponibile in tante colorazioni: nero, oro, blu, bianco, ciano, rosso, argento e grigio.

Queste le sue dimensioni ufficiali: 158,4 x 71,9 x 7,6 mm di spessore. Il peso invece, sarà di 170 grammi. Se cercate un top di gamma low-cost vi suggeriamo l’Edge 30 Pro su Amazon a soli 649,90€ con spedizione gratuita. È un’ammiraglia che costa quanto un mediogamma. Ha un processore potentissimo (lo Snapdragon 8 Gen 1) e uno schermo magnifico con refresh rate da ben 144 Hz.

