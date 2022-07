Motorola Edge 30 Fusion: certificato e pronto al lancio

Stando a quanto si apprende, il debutto del nuovo Motorola Edge 30 Fusion sembra essere dietro l’angolo. Il dispositivo ha appena ricevuto la certificazione dal portale statunitense FCC e si appresta ad arrivare sul mercato internazionale. Come da tradizione, sarà l’erede del modello Fusion dell’anno precedente. Ma cosa sappiamo ad oggi?

Grazie al sito della TDRA scopriamo che lo smartphone avente numero di modello XT2243-1 debutterà come Motorola Edge 30 Fusion. Si scopre che è approdato anche su altre piattaforme di certificazione (pensiamo al 3C o al Wi-Fi Alliance); oggi è stato avvistato anche sulla FCC.

Motorola Edge 30 Fusion: cosa sappiamo di questo prodotto?

Sicuramente, dalla certificazione FCC apprendiamo che il super midrange in questione sarà un device con accesso alle reti 5G di quinta generazione. Non mancheranno altre funzionalità top come il Dual SIM, il Wi-Fi Dual Band, l’NFC e il Bluetooth 5.2. Concludiamo citando la batteria da 4400 mAh e il supporto alla fast charge cablata da 68,2W.

Anteriormente citiamo lo schermo AMOLED da 6,55 pollici avente un refresh rate da 90 Hz; secondo molti leaks, il telefono potrebbe disporre di un processore Dimensity 9000U di MediaTek e di ben 8 GB di memoria RAM. Non di meno, potrebbe offrire 128 GB di storage. Concludiamo segnalando la presenza di Android 12 e della skin MyUX.

Posteriormente troveremo tre fotocamere con sensore principale da 108 Mpx; gli altri obiettivi sono ancora sconosciuti. Ora scopriamo che non mancherà molto tempo prima di vedere questo telefono in commercio. Potrebbe costare 679,00€ in Europa e potrebbe essere disponibile solo in nero.

Noi vi consigliamo però oggi un altro top di gamma: il Motorola Edge 30 Pro a soli 649,90€. È un top di gamma pazzesco che vanta prestazioni uniche con Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria è da 4800 mAh con ricarica rapida da 68W e schermo OLED FullHD+ da 6,7″ con supporto all’HDR10+ e al refresh rate da 144 Hz.

