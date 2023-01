Motorola Edge 30 Fusion: bello, elegante e potente (e anche in sconto)

Nel panorama dei dispositivi di fascia medio-alta Android ci sono varie soluzioni; abbiamo i vari Xiaomi 12T, il flagship killer Galaxy S21 FE di Samsung, i dispositivi di OnePlus o di OPPO e così via. Noi vogliamo consigliarvi oggi però un prodotto realizzato da Motorola e che vanta – fra le sue features – la collaborazione con Pantone. In poche parole, Edge 30 Fusion in colorazione Viva Magenta (la tinta dell’anno, secondo Pantone) è disponibile su Amazon a 579,00€ al posto di 679,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del dispositivo. È un telefono pensato per i modaioli, per gli amanti dello stile; è leggero, elegante, potente, versatile e con un display semplicemente unico.

Motorola Edge 30 Fusion: Best Buy per chi cerca un device stiloso

Partiamo dal descrivervi il comparto fotografico: trovate tre ottiche con sensore principale da 50 mpx stabilizzato che cattura ogni dettaglio. Gira video in 4K, realizza meravigliosi scatti al buio, c’è la Macro Vision, il grandangolo e la messa a fuoco All-Pixel.

Il display è un’unità da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz, OLED, con supporto all’HDR10+ e non solo. Presenta una leggera curvatura ai lati che dona un look premium ma aiuta a migliorare l’impugnatura il dispositivo. Il processore è un potentissimo Snapdragon 888+ di Qualcomm con modem 5G incorporato e la batteria è da 4400 mAh che assicura un’autonomia degna di nota. Si può ottenere il 50% di batteria in soli 15 minuti grazie alla Turbo Power da 68W. Infine, c’è la RAM da 8 GB e lo storage da 128 GB.

A 579,00€ al posto di 679,00€ è lo smartphone di fascia medio-alta per tutti; approfittatene perché la consegna è celere, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e ci sono due anni di garanzia grazie ad Amazon.

