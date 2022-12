Motorola Edge 30 Fusion arriva nell'edizione "Viva Magenta"

Motorola ha appena presentato una variante speciale del suo midrange più esclusivo; parliamo dell’Edge 30 Fusion nella colorazione Viva Magenta.

Torniamo indietro nel tempo: pochi mesi or sono, l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha annunciato al mondo il mediogamma Edge 30 Fusion. Adesso il dispositivo è stato presentato nella colorazione speciale Viva Magenta, il colore dell’anno per il 2023 di Pantone. Ricordiamo che fra i due brand esiste già una cooperazione che abbiamo visto con l’Edge 30 Neo.

Motorola Edge 30 Fusion Viva Magenta: semplicemente meraviglioso

Nel comunicato stampa rilasciato dalla compagnia, leggiamo che Pantone ha scelto il colore dell’anno per 20 anni di fila, analizzando quelle che sono le tendenze di tutto il pianeta nei dodici mesi antecedenti l’annuncio della tinta esclusiva. La compagnia tiene conto di “tutti gli aspetti della società dalla moda al marketing, social media e persino la politica”.

Come ribadito in calce, Motorola ha già una partnership esclusiva con Pantone; ecco perché può utilizzare i colori di questo marchio sui suoi telefoni.

Ma il nuovo Edge 30 Fusion in cosa differisce dalla versione standard? Semplicemente in nulla, solo nella tinta che adesso arriva con il colore Viva Magenta. Ci sono anche un paio di auricolari Moto Buds 600 in Winetasting, “un colore creato per adattarsi al Pantone Color of the Year 2023“.

Lo smartphone di listino costerebbe 799,99 dollari. Una bella cifra se pensate che in Europa, su Amazon, la versione classica costa 699,99€ ma su Amazon la portate a casa con 499,90€.

Fra le caratteristiche citiamo lo schermo pOLED curvo da 6,55 pollici a 10 bit con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 hz e aspect ratio di 20:9, luminosità massima di 1110 nit e fingerprint in-display. Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 888 Plus coadiuvato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. C’è Android 12 con skin Ready For.

Connettività completa con supporto al Dual SIM, al 5G, al WiFi 6, all’NFC, alla USB Type C e non solo. Troviamo il Dolby Atmos, la certificazione IP52, il Gorilla Glass 5 e molto altro ancora. Main camera da 50 Mpx con OIS, ultrawide da 13 Mpx e sensore per la profondità da 2 mega. Selfiecam da 32 Mpx. La batteria è da 4400 mAh con fast charge da 68W.

