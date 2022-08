Motorola Edge 30: costa POCHISSIMO, ma offre TANTISSIMO (-38%)

Se stavate cercando un nuovo smartphone di fascia media che non costasse più di 350€, abbiamo oggi la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo dell’ottimo Motorola Edge 30, un device che costerebbe in realtà 549,90€ ma che si trova su Amazon ad un prezzo semplicemente “stracciato”.

Lo portate a casa con soli 342,11€. Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo finale del prodotto e prendendolo da questo sito avrete tantissimi vantaggi. Pensiamo infatti alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate per gli abbonati al servizio Prime. Il tutto si attiva in fase di checkout spuntando la dicitura “acquista ora e paga a rate con Cofidis”, ma non finisce qui. C’è la garanzia di ben due anni che vi farà dormire sonni tranquilli ma anche l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

Motorola Edge 30: una scelta vincente

Non giriamoci intorno: questo è uno smartphone davvero unico. Adesso vi elencheremo una serie di caratteristiche che lo rendono, a nostro avviso, semplicemente perfetto.

In primo luogo citiamo lo schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD, supporto all’HDR10 e con frequenza di aggiornamento pari a 144 hz; i vostri contenuti saranno più vibranti che mai.

Ci sono tre sensori fotografici di punta, ma la main camera è da 50 Mpx e assicura una qualità degli scatti pazzesca. Il software vi permette di catturare al meglio i vostri ricordi e i più cretivi possono divertirsi con l’ultrawide, con la macro e con tutte le chicche software che Motorola ha messo a disposizione.

Il device è compatibile con le reti 5G e sprigiona potenza da tutti i pori grazie al processore Snapdragon 778G. I giochi saranno sempre fluidi e ben ottimizzati, così come la gestione dei vostri account sui social network di riferimento. Non manca la memoria RAM da 8 GB e lo storage da 128 GB. La batteria è da 4020 mAh: l’autonomia è al top e c’è anche la fast charge via cavo da 33W.

Dulcis in fundo, molto apprezzata la modalità Ready For per connettere il device alla TV o ad un PC. A 342,11€ è da prendere al volo; non pensateci troppo.

