Motorola Edge 30: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire (-33%)

Motorola Edge 30 è l’offerta del giorno su Amazon. Fin dal suo esordio, questo smartphone ha sempre goduto di uno sconto aggressivo, ma adesso è diventato praticamente un Best Buy su tutta la linea. Costa 369,90€ con spedizione gratuita per i membri possessori di Prime, ci sono le spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo e se lo acquistate da questo sito ci sono diversi vantaggi aggiuntivi.

Citiamo l’assistenza clienti attiva tutti i giorni (anche nei festivi) fino a mezzanotte, la garanzia per ben due anni, il supporto tecnico qualificato pronto a risolvervi i problemi e via dicendo. Inoltre è ampiamente disponibile ed è pronto per la consegna; vi basterà ordinarlo per riceverlo a casa vostra in pochissimi giorni (in alcuni casi arriva anche in meno di 24 ore).

Motorola Edge 30, che bomba a questo prezzo

A meno di 370€ lui è lo smartphone da comprare. È sottilissimo, leggerissimo ma presenta un hardware degno di un top di gamma. C’è il mdoem 5G così potete navigare alla velocità della luce, ma anche un processore premium (lo Snapdragon 778G+, lo stesso del Nothing Phone (1) che viene venduto a 499,00€) e c’è la memoria RAM da 8 GB e lo storage interno da 128 GB.

Presenta un meraviglioso pannello da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, tecnologia OLED e refresh rate da 144 Hz. Non mancano chicche software come l’AI che coadiuva tutto il comparto fotografico, una batteria da 4020 mAh con ricarica veloce e wireless charging e molto altro ancora. È un telefono Dual SIM quindi potrete usarlo sia per la vostra vita privata che per il lavoro, inserendo due schede diverse.

Costa 369,90€ ma vale molto di più: è un telefono davvero incredibile che noi consigliamo spessissimo proprio perché lo abbiamo provato e ci è piaciuto molto. Fate presto se siete interessati: potrebbe andare a ruba in pochissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.