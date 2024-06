Motorola Edge 30: a meno di 170€ è il midrange da comprare ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 30, un prodotto incredibile che ha un costo veramente contenuto per quello che può fare. Parliamo di soli 168,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte folli di Amazon. Si tratta di una promozione sensazionale che non potete lasciarvi sfuggire quindi siate veloci e non pensateci troppo; con il noto portale di e-commerce americano avrete accesso anche alla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Motorola Edge 30: ecco perché comprarlo

Cosa aspettate a comprare il Motorola Edge 30? Siate veloci e non pensateci troppo: il modello in questione è in colorazione “Metero Grey”, ha uno schermo da 6,5 pollici OLED FullHD+ con refresh rate da 144 Hz, dispone di tre sensori fotografici con quello principale da 50 Megapixel, presenta un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Fra le altre cose, ha il supporto al Dual SIM e gode di una batteria da 4020 mAh che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 33W. In confezione troverete anche la pratica cover in silicone.

Come detto, acquistare Motorola Edge 30 è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 168,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi superlativi. Pensiamo al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche), c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non di meno, si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis. Correte a prenderlo adesso: a questa cifra è imperdibile.