Motorola Edge+ (2023): sta arrivando il flagship definitivo

Il nuovo flagship Motorola Edge + 2023 è appena stato avvistato sull’ente Bluetooth SIG. Il dispositivo dovrebbe essere prossimo al debutto su scala internazionale.

Giusto per contestualizzare il tutto, ricordiamo che Motorola ha presentato il Moto X40 in terra natale a dicembre 2022. Il terminale è uno dei primi top di gamma al mondo a disporre del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Presto verrà commercializzato anche da noi con il moniker Edge 40 Pro ma secondo una nuova certificazione, scopriamo che potrebbe venir annunciato con un altro nome.

Motorola Edge+ (2023): un top di gamma sotto mentite spoglie

Stando a quanto riporta il Bluetooth SIG, lo smartphone Moto X40 potrebbe venir commercializzato come “Edge+ (2023)” solo negli Stati Uniti. Il motivo è semplice: il modello precedente era venduto come Edge+, pertanto l’azienda potrebbe decidere di perseguire questa linea nel territorio statunitense.

Dal sito scopriamo che in Europa si chiamerà Edge 40 Pro e nel resto del mondo invece, Edge+ (2023), mentre in Cina rimane la denominazione Moto X40. Ma quanto costerà da noi? Potrebbe avere un prezzo di 850€ per la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno.

Sotto la scocca troveremo una batteria da 4600 mAh con ricarica cablata da 125W, wireless da 15W, dual speaker stereo, fingerprint in display, Android 13, selfiecam da 60 Mpx e non solo. Sul fronte fotografico troveremo tre ottiche, due da 50 mpx (wide e ultrawide) e una da 12 Mpx telefoto con zoom ottico 2X.

In attesa di conoscere questo particolare dispositivo, vi invitiamo a prendere in considerazione il Moto Edge 30 Fusion a 529,00€ su Amazon. Questo terminale è un midrange premium che costa il giusto ma offre specifiche interessantissime; come non segnalare la presenza del SoC Snapdragon 888+ di Qualcomm, di uno schermo da 6,5″ OLED con refresh rate da 144 Hz e molto altro ancora.

