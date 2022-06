Motorola Edge (2022) si mostra online con un SoC tutto nuovo

Uno dei nuovi smartphone di casa Motorola deve ancora arrivare. Si dovrebbe chiamare Edge (2022) e si dice che sarà un game changer e ora vi spieghiamo il perché.

Andiamo con ordine: in queste ore è emerso online un nuovo device dell’OEM americano di proprietà di Lenovo. Il suo nome (provvisorio, al momento) dovrebbe essere Motorola Edge (2022) e si dice che disponga dell’innovativo processore Dimensity 1050 di MediaTek.

Motorola Edge (2022): facciamo il punto

Da quanto emerge, constatiamo appunto la presenza del nuovo SoC mobile Dimensity 1050. Questo processore dovrebbe essere un chip pensato per la fascia medio-alta del mercato. Dovrebbe essere costruito con un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC e si scopre che disporrà di ben otto core per l’elaborazione dei dati. Inoltre, di questi, due sembrano essere Cortex A78 e altri sei invece, dovrebbero essere Cortex A55. Non manca una scheda video Mali-G610 MC3.

Unitamente alle sue caratteristiche tecniche, apprendiamo interessanti informazioni in merito alla formazione fotografica di cui disporrà: sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito, lente ultrawide da 13 Mpx, ottica per la profondità da 2 Mega. Anteriormente invece, dovremmo trovare una lente da 32 MegaPixel.

Segnaliamo, da quanto si legge in rete, che questo device supporterà lo stilo capacitivo. Questo è tutto quello che sappiamo; sarà un frizzante midrange di punta che amplierà, ancora di più, la proposta della compagnia per il mercato internazionale.

Grazie al leakster OnLeaks invece, scopriamo quale sarà il design del prodotto. Notiamo un’estetica con bordi curvi, con il logo del marchio al centro della back cover e un modulo fotografico composto da diversi sensori con flash LED al seguito.

Conclude la dotazione estetica la porta USB Type C e il classico foro per la selfiecam posto al centro del pannello. Il fingerprint dovrebbe essere inserito sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Le dimensioni invece, si dice che siano di 160,8 x 74,2 x 8,2 mm di spessore.

