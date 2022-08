Motorola Edge (2022): il primo device al mondo con Dimensity 1050

Motorola ha appena annunciato oggi il nuovo Edge (2022) negli Stati Uniti d’America. Il terminale arriva come un prodotto di fascia medio-alta, erede dell’Edge (2021) e presenta il processore Dimensity 1050 di MediaTek sotto la scocca. È il primo device al mondo con questa piattaforma.

Per chi non lo sapesse, il Dimensity 1050 è un processore a 6 nm che vanta due core CPU Cortex-A78 che operano a 2,5 GHz, sei core CPU Cortex-A55 e una scheda video Mali-G610 MC3. Il SoC inoltre, è compatibile con le reti 5G mmWave.

Motorola Edge (2022): le caratteristiche tecniche

Iniziaimo dall’analisi della parte anteriore. Lo smartphone presenta uno schermo OLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio di 10:9 e refresh rate di 144 hz. Supporta la gamma colori a 10 bit e l’HDR10+- Il fingerprint è sotto lo schermo.

Anteriormente citiamo la selfiecam da 32 Megapixel e posteriormente invece, ci sono tre sensori così suddivisi: 50 Mpx la main camera con OIS, l’ultrawide che funge anche da macro da 13 Mpx e la lente per la profondità da 2 mega.

Sotto la scocca batte un cuore Dimensity 1050 di MediaTek con RAM fino a 8 GB e storage fino a 256 GB. La batteria è da 5000 mAh con TurboPower da 30W, wireless charging da 15W e Android 12 con MyUX in cima.

Non mancano chicche come il Dolby Atmos, la USB C, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, il 5G, l’NFC e non solo. Non c’è il jack audio, supporta le SIM fisiche e e-SIM e gode della modalità Ready For. È certificato IP52 e pesa 170 grammi. Le sue dimensioni sono di 160,86 x 74,24 x 7,99 mm.

Costa 499$ in prima istanza ma dopo la promo avrà un prezzo di 599$. Non sappiamo se e quando approderà anche in Europa. Ad ogni modo, si può acquistare negli USA nella sola colorazione Mineral Grey.

Se volete comprare oggi un mediogamma low-cost, vi consigliamo Edge 20 di Motorola a 275,00€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.