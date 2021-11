Motorola Edge 20: uno smartphone da PAURA in scontone

Se sei alla ricerca di uno smartphone che non possa deluderti non puoi che puntare a Motorola Edge 20. Nonostante sia un modello che spesso e volentieri viene preso poco in considerazione, nasconde al suo interno delle caratteristiche uniche e che valgono fino all'ultimo centesimo. Proprio a proposito di prezzo ti faccio sapere che è finanche il tuo giorno fortunato dal momento che è in promozione su Amazon per il Black Friday 2021 e te lo puoi portare a casa con un bel 16% a soli 378,52€.

Motorola Edge 20: lo smartphone che stavi cercando

Motorola Edge 20 è uno smartphone mid range ma con le sue caratteristiche potrebbe essere definito anche qualcosa in più. In colorazione Black lo apprezzi in tutta la sua bellezza e nei suoi minimi particolari.

Il suo display da 6,7 pollici ha una risoluzione elevatissima e poi conta sulla tecnologia OLED che ti fa godere tutti i contenuti come un piccolo cinema. Grazie all'integrazione dell'HDR10+ non puoi perderti neanche un dettaglio godendo del massimo della qualità.

Ovviamente a supportarti trovi un processore Qualcomm Snapdragon 778G con cui utilizzi lo smartphone volando, letteralmente. In più ti faccio sapere che hai a disposizione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Ancora dubbi? Non mancano all'appello un ottimo comparto fotografico con 30x Super Zoom e una batteria che dura ore e ore.

