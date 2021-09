Il teardown appena pubblicato su YouTube da un'azienda che si occupa di smontaggi di device relativo al Motorola Edge 20 Pro, suggerisce che il terminale non è facilmente riparabile.

Motorola Edge 20 Pro: ecco il teardown

Il colosso cinese di proprietà di Lenovo ha recentemente lanciato la nuova line-up di flagship killer sotto la serie Edge. La suddetta gamma è composta dal Motorola Edge 20, dall'Edge 20 Fusion e dal più potente Edge 20 Pro. L'ammiraglia è stata ora sottoposta ad un teardown da parte degli esperti del canale YouTube PBKreviews.

Lo smontaggio del terminale suggerisce che l'Edge 20 Pro è un telefono piuttosto difficile da riparare e dispone di un punteggio di riparabilità di 4.5/10. Questo significa che non è una buona idea tentare di aggiustare il flagship da soli se non si dispone dell'esperienza necessaria.

Lo smontaggio ci dà anche una buona occhiata a quelli che sono i componenti interni; si possono vedere le pellicole in grafene per la conduzione del calore e il video mostra anche il teleobiettivo montato lateralmente accanto alla main camera da 108 MP.

La batteria dell'Edge 20 Pro non è dotata di alcuna linguetta necessaria per la rimozione dal telaio. Questo suggerisce che è rischioso e difficile togliere la cella energetica dal telefono. Sarà necessario prestare attenzione per non danneggiare altri componenti a causa della forza dell'adesivo.

Allo stesso modo, la sostituzione dello schermo potrebbe rappresentare alcune serie sfide in caso di necessità. Questo perché il prodotto deve essere aperto completamente, partendo dalla parte posteriore verso la parte anteriore. La sostituzione del sensore di impronte digitali montato sul frame laterale richiederà l'apertura di tutto il pannello.

Giusto come “remind me”, segnaliamo che il Motorola Edge 20 Pro è un telefono alimentato dal processore Snapdragon 870 di Qualcomm e avente un un display OLED FHD+ 144Hz da 6,7 ​​pollici. Il processore è abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il telefono racchiude una fotocamera posteriore principale da 108 MP, una periscopica da 8 MP con zoom ottico 5x e superzoom 50x e una ultragrandangolare da 16 MP che può anche scattare foto macro. Per i selfie è presente uno snapper da 32MP.

Motorola

Smartphone