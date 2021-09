Un fantastico smartphone è disponibile in promozione su Amazon: grazie alle offerte di primavera hai la possibilità di portarti a casa un Motorola Edge 20 Pro a soli €639. Il ribasso di €60 rende questa occasione d'acquisto molto vantaggiosa, in noce con le spedizioni gratuite lo ricevi in pochissimo tempo a casa.

Motorola Edge 20 Pro: uno smartphone a cui non manca niente

Con la sua estetica curata nei minimi particolari e la sua colorazione Midnight Blue, Motorola Edge 20 Pro è uno smartphone che ti stupisce a prima vista. La sua scocca è realizzata con materiali di qualità per offrirti un dispositivo che è al passo con i tempi e soprattutto è ultraslim.

Monta un display OLED Full HD+ con ampiezza da 6,7 pollici: praticamente avrai a disposizione un piccolo cinema tra le tue mani che ti farà godere i contenuti in maniera pressoché perfetta. Applicazioni, streaming e gaming mobile non dovranno temere una qualità scarsa.

Al suo interno trovi un processore ovviamente Qualcomm Snapdragon che abbinato ai 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ti permette di fare praticamente tutto ciò che vuoi. Con questo dispositivo abbatti ogni tipo di limite.

Per non farti mancare niente, è montato un apparato fotografico eccezionale che vanta un sistema multi fotocamera con sensore principale da 108 megapixel e che può zoomare fino a 50x.

Non sei ancora soddisfatto? Allora sappi che il rapporto non manca una portentosa batteria da 4500 mAh che ti regala fino a 30 ore di autonomia. Se mai dovessi rimanere a secco, in ogni caso, è presente la ricarica rapida TurboPower da 30 Watt con cui ottieni 9 ore d'indipendenza in appena 10 minuti.

Lo smartphone supporta la doppia scheda SIM, monta la versione 11 di Android e supporta la connettività 5G.

Acquisto subito Motorola Edge 20 Pro su Amazon a soli €639. Lo ordini e se sei abbonato Prime lo ricevi in solo un giorno lavorativo. Se invece sei cliente standard, approfitta delle spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone