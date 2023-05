Motorola Edge 20 Lite: il medio gamma in MEGA sconto su Amazon

Se stai cercando un medio gamma, non cercare oltre il Motorola Edge 20 Lite. Questo dispositivo di punta, vanta caratteristiche impressionanti ed è attualmente disponibile con uno sconto incredibile del 45% su Amazon. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo stracciato di soli 209,00 euro.

Motorola Edge 20 Lite: non perdere questa occasione unica

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Motorola Edge 20 Lite è il suo splendido display OLED da 6,7 pollici. Con cornici ridotte al minimo e un design con foro che ospita una fotocamera frontale da 32 MP, lo schermo offre un’esperienza visiva coinvolgente. Il display supporta una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e ha un refresh rate fluido di 90 Hz, garantendo uno scorrimento fluido e animazioni fluide. Grazie al sistema operativo Android 11, questo dispositivo offre un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare.

Sotto la scocca, il Motorola Edge 20 Lite è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 720, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, include uno slot per l’espansione della memoria che supporta una scheda microSD, consentendoti di aumentare facilmente lo spazio di archiviazione disponibile. Lo smartphone supporta la registrazione di video in 4K a 30fps e 1080p a 60fps, ed è dotato anche di una presa per cuffie e di una connessione per il microfono, che possono essere abbinati anche tramite Bluetooth (supporto fino alla versione 5.0).

Per quanto riguarda la fotografia, il Motorola Edge 20 Lite vanta una versatile configurazione a tripla fotocamera sul retro. La fotocamera principale è un impressionante obiettivo da 108 MP con apertura f/1.9, che offre ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. C’è anche una lente ultra-grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 118°, perfetta per catturare panorami estesi, e un sensore di profondità da 2 MP per scatti in ritratto straordinari. Sulla parte anteriore, la fotocamera frontale da 32 MP assicura selfie dettagliati.

A alimentare il Motorola Edge 20 Lite c’è una generosa batteria da 5000 mAh, che supporta la ricarica rapida da 30W tramite l’adattatore incluso. Ciò assicura che tu possa ricaricare rapidamente il tuo dispositivo e ridurre al minimo i tempi di inattività. Lo smartphone pesa 185 g e ha dimensioni complessive di 165,9 x 76 x 8,3 mm, rendendolo elegante e comodo da tenere in mano.

Se stai cercando un nuovo medio gamma moderno, che sia affidabile e prestante, non perdere questo incredibile sconto del 45% sul Motorola Edge 20 Lite e acquistalo subito al prezzo vantaggioso di soli 209,00 euro. Le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

