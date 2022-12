Motorola Edge 20: il BELLISSIMO mediogamma CROLLA del 25% su eBay

Il 25% di sconto per l’ottimo Motorola Edge 20 rappresenta una tra le più interessanti offerte di eBay nel mondo degli smartphone Android. Ad appena 269€, infatti, con un risparmio immediato di 89€, il device del colosso hi-tech è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design giovanile e dal forte sapore premium, lo smartphone Android monta un bellissimo pannello OLED super fluido da 6.7 pollici ad altissima risoluzione con tanto di tecnologia HDR10+ per una definizione incredibile e una perfetta illuminazione.

Sconto sensazionale di eBay per l’ottimo mediogamma Motorola Edge 20

Apprezzato da tantissimi utenti per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo, Motorola Edge 20 può contare anche su un hardware all’avanguardia con un potente processore octa core e una batteria da 4000 mAh con tecnologia di ricarica rapida.

Inoltre, proprio come i device di fascia alta, anche lo smartphone di Motorola integra un modulo fotografico triplo sul retro con un sensore principale da 108 MP per fotografie ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

Come hai avuto modo di scoprire in questo articolo Motorola Edge 20 ha molte caratteristiche decisamente interessanti, pertanto ti consigliamo di metterlo subito nel carrello per riceverlo a casa il prima possibile con tanto di spedizioni completamente gratuite.

