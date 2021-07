Finora, i rapporti hanno rivelato che la famiglia Edge 20 di Motorola includerà tre modelli: Edge 20, Edge 20 Pro e Edge 20 Lite. Tuttavia, una nuova perdita condivisa dal portale di DealnTech rivela che la gamma presenterà anche un quarto modello chiamato Edge 20 Fusion.

Motorola Edge 20 Fusion: le caratteristiche

La pubblicazione ha condiviso un'immagine che mostra il nome commerciale ufficiale della serie di smartphone Edge 20. Sebbene il sito riveli l'esistenza dell'edizione “Fusion”, non ci sono informazioni disponibili sulle sue specifiche o sul design che adotterà.

Rapporti passati hanno mostrato che Edge 20 ha due varianti, una per il Nord America e l'altra per i mercati globali. Sebbene siano entrambe alimentate dallo Snapdragon 778G, queste hanno specifiche diverse. Quindi, c'è la possibilità che l'iterazione nordamericano possa arrivare sul mercato globale come Edge 20 Fusion.

Specifiche Edge 20 (RUMOR)

L'Edge 20 per i mercati globali verrà fornito con un pannello OLED FHD + 120Hz da 6,67 pollici, chipset Snapdragon 778G, 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4.000 mAh e sistema operativo Android 11. Sul fronte fotografico dovrebbe essere dotato di una main camera da 32 megapixel e di una tripla lente così ripartita: 108 megapixel (principale) + 16 megapixel (ultrawide/macro) + 8 megapixel (teleobiettivo, zoom 3x).

D'altra parte, la variante nordamericana potrebbe disporre di un display OLED FHD + 120Hz da 6,78 pollici, chip SD778G, 6 GB / 8 GB di Ram, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5.000 mAh e sistema operativo Android 11. Ci potrebbe essere una fotocamera selfie da 32 megapixel e un sistema fotografico composto da 108 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide/macro) + 2 megapixel (profondità).

Motorola annuncerà Edge 20, Edge 20 Lite e Edge 20 Pro il 5 agosto in Cina, ma sappiamo che il debutto globale è alle porte. Quale dispositivo attendete con più impazienza? Fatecelo sapere.

