Motorola Edge 20: Amazon lancia la BOMBA (-42%)

Amazon ha deciso di far saltare tutti per aria con questa bomba pazzesca. Te lo dico subito, prima che sia troppo tardi, i pezzi disponibili non sono molti, bisogna fare veloce. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Edge 20 a soli 259,99 euro, invece che 449,90 euro.

Siamo di fronte a uno smartphone eccellente, con caratteristiche di altissimo livello. Monta il potente processore Snapdragon 778G, con cui ti sembrerà di volare. Potrai mettere al massimo qualsiasi gioco senza problemi. Fotocamera spaziale con zoom da paparazzo, per foto bellissime, sempre nitide e piene di dettagli. Questa versione ha 6GB di RAM e 128GB di memoria. Un’enormità. E poi è anche Dual SIM.

Non c’è molto altro da dire, a questo prezzo è un best buy da prendere a occhi chiusi. Però devi essere velocissimo perché mentre stai leggendo i pezzi a disposizione scendono. Acquista subito Motorola Edge 20 a soli 259,99 euro.

Motorola Edge 20: una bestia di prestazioni e colori

Motorola Edge 20 si presenta con un display OLED da 6,7 pollici a 144 Hz, che ti permetterà di ammirare i colori in una purezza incredibile, riuscendo a vedere tutte le sfumature, anche i dettagli più piccoli che normalmente ti perderesti. Possiede una fotocamera da 108MP con uno zoom da 30x. Praticamente puoi fotografare un calciatore dal terzo anello dello stadio dando l’impressione di essergli andato a un metro di distanza. Inoltre ha la fotocamera ultrangolare con Macro Vision per immortalare i paesaggi in un solo scatto.

In appena 7mm di spessore si nasconde una batteria da 4000 mAh, che potrà durare tutto il giorno e, se dovesse scaricarsi, in appena 10 minuti di ricarica veloce avrai altre 8 ore di autonomia. Puoi usare due SIM contemporaneamente e usufruire della nuova tecnologia 5G, per connessioni veloci.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica opportunità. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola Edge 20 a soli 259,99 euro, invece che 449,90 euro. Puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

