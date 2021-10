Motorola Edge 20 5G, con fotocamera da 108MP: SCONTO di 54,87 euro

Motorola Edge 20 5G è in grado di assicurarti performance eccellenti durante la navigazione sul web e scatti fotografici di livello professionale, non dimenticando poi l'elevata qualità costruttiva. Ad un simile prezzo è davvero irrinunciabile.

Cosa volere di più? Fai subito il tuo acquisto su Amazon e, merito di un gradito sconto del 12%, pagherai appena 395,03 euro con un risparmio di ben 54,87 euro.

Motorola Edge 20 5G: internet ultraveloce e foto mozzafiato

Siamo al cospetto di uno tra gli smartphone 5G più sottili di sempre, con soli 7 mm di spessore. Impatto estetico elegante e dimensioni contenute lo rendono estremamente comodo da portare con sé.

Il terminale vanta la presenza di un display OLED da 6,7 pollici e risoluzione FullHD+, con HDR10 e frequenza d'aggiornamento fino a 144 Hz per la massima fluidità. Il modulo fotografico posteriore include un sensore da 108 MP con Super Zoom 30x, Ultragrandangolo e Macro Vision, per scatti incredibilmente nitidi e video in 4K.

A bordo del Motorola Edge 20 troviamo 128GB di storage interno e 6GB di memoria RAM, oltre ad una batteria da 4000mAh di lunga durata e con sistema di ricarica rapida. Goditi i migliori contenuti multimediali del web grazie alla connettività 5G ultraveloce ed al Wi-Fi 6E.

Affrettati, prima che la promozione finisca: metti nel carrello il tuo Motorola Edge 20 5G, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.