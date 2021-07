La nuova fuga di notizie riguardante i futuri Motorola Edge 20 5G ci rivela che ci saranno ben 3 varianti e 7 opzioni di colore per questo dispositivo.

Motorola Edge 20 5G: ecco le colorazioni disponibili

Sebbene non ci siano notizie ufficiali da Motorola, si prevede che annuncerà la serie Edge 20 entro la fine di luglio. Il famoso informatore Evan Blass ha costantemente fatto trapelare informazioni sulla imminente line-up in arrivo. Una nuova indiscrezione del leakster ha rivelato le varianti e le opzioni di colore del suddetto nuovo flagship della casa alata.

La nuova indiscrezione ci suggerisce che Edge 20 arriverà in opzioni come 8 GB di RAM + 128 GB, 8 GB di RAM + 256 GB e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. È probabile che il modello base arrivi in ​​più colorazioni: Frosted White, Electric Graphite e Lagoon Green.

Il modello da 8 GB + 256 GB sarà disponibile in un unico colore: Frosted Grey. La variante premium invece, si potrà acquistare in tonalità come Iridescent White, Midnight Blue e Blue Vegan Leather. Le perdite passate hanno rivelato che ci saranno due edizioni di Edge 20, una per il mercato globale e l'altra per il Nord America (destinata all'operatore Verizon).

Specifiche tecniche (RUMOR)

L'edizione globale dell'Edge 20 5G presenterà un display FHD+ da 6,67 pollici con foro perforato che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz, chip Snapdragon 778G, 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, una parte anteriore da 32 megapixel fotocamera, un sistema a tripla fotocamera così ripartita: 108 megapixel + 16 megapixel (grandangolo) + 8 megapixel (teleobiettivo, zoom ottico 3x), una batteria da 4.000 mAh e sistema operativo Android 11. Verrà fornito con funzionalità aggiuntive come un altoparlante mono e un pulsante Google Assistant.

La variante Edge 20 rilasciata tramite Verizon avrà uno schermo FHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, SoC Snapdragon 778G, 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione, un selfie snapper da 32 megapixel , una tripla lente da 108 megapixel (principale) + 8 megapixel (grandangolo) + 2 megapixel (profondità), una batteria da 5.000 mAh e sistema operativo Android 11. Ha un altoparlante mono ma sembra essere assente il tasto Google Assistant.

