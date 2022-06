Motorola: ecco tutti i nuovi modelli in arrivo

In queste ore sono trapelati sul web i primi dettagli relativi ai nuovi smartphone di Motorola; stiamo parlando dell’Edge 30 Fusion, dell’Edge 30 Lite, del Moto G32, e del Moto E12.

Sappiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha in serbo diversi nuovi device per il 2022; sappiamo che presto questi telefoni diverranno ufficiali in molte parti del mondo. Oggi, grazie al sito Compare Dial e alle informazioni rivelate dal tipster Steve Hemmerstoffer, veniamo a conoscenza dei dettagli di alcuni terminali prossimi al lancio, Razr 3 5G compreso.

Motorola: cosa aspettarci dall’azienda?

In primo luogo, il report suggerisce l’imminente debutto dell’Edge 30 Fusion; stiamo parlando di un dispositivo avente 8 GB di RAM, 128 GB di spazio interno, processore MediaTek Dimensity 900U e molto altro ancora. Dovrebbe presentare una sola colorazione (quella nera) e dovrebbe costare 679€.

Edge 30 Lite invece, sarà un midrange low-cost con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria; costerà mediamente poco (399,00€), ma il suo street price si scontrerà con quello dell’Edge 30 che, oggi su Amazon, ha un prezzo di 399,90€. Sarà venduto in diversi colori (Silver, Moonless Night, Veri Peri). Ci sarà uno schermo pOLED FullHD+ da 6,28 pollici con refresh rate da 120 Hz. La snapper selfie dovrebbe essere da 32 Mpx e il comparto fotografico dovrebbe presentare una main camera da 64 Mpx. Infine, citiamo la batteria da 4020 mAh con fast charge da 30W e il SoC Snapdragon 695.

Dulcis in fundo, il Moto G32 godrà di un modulo RAM da 3 GB e da memorie da 32 GB, espandibili mediante microSD. Costerà poco (229€) e si potrà acquistare in Silver o Grey. Fra le specifiche citiamo:

schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+;

batteria da 5000 mAh;

SoC UNISOC T606;

Fotocamera da 16+2+2 Megapixel;

Snapper selfie da 8 Mpx.

Infine, Moto E12 dovrebbe essere il super low-cost entry level da 32 GB di memoria, 2 GB di RAM e un prezzo di 139€. Dovrebbe arrivare in Black e White. Le sue caratteristiche sono ancora un mistero.

