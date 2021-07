Motorola dovrebbe annunciare i nuovi flagship facenti parte della gamma Edge 20 entro la fine di questo mese in diversi Paesi. Un nuovo rapporto di Tech Radar ha rivelato tempi e prezzi di lancio degli smartphone per il mercato indiano.

Motorola Edge 20 sfiderà OnePlus Nord2

Secondo la pubblicazione, il telefono di fascia media Edge 20 farà il suo debutto in India entro la fine di questo mese o – al massimo – all'inizio di agosto. Il prezzo del device dovrebbe essere di circa Rs 30.000 (402 dollari al cambio).

Con questo costo, il Moto Edge 20 rivaleggerà con terminali come Realme X7 Max 5G, Xiaomi Mi 11X, OnePlus Nord 2 e POCO F3 GT. Il modello standard dovrebbe essere lanciato dapprima nei mercati globali e, solo in seconda istanza, arriverà in India. La pubblicazione afferma che la società potrebbe cambiare il nome della variante Edge 20 nel paese asiatico.

Rapporti passati hanno rivelato che la gamma Edge 20 include altri telefoni, come Edge 20 Pro e Edge 20 Lite. Un recente leak di Evan Blass ha rivelato che l'azienda di proprietà di Lenovo rilascerà i nuovi telefoni in tutto il mondo. Tuttavia, non è chiaro quando questi dispositivi giungeranno nei diversi mercati.

Specifiche Edge 20 vanilla (RUMOR)

Il Moto Edge 20 dovrebbe arrivare sul mercato con un pannello FHD + 120Hz da 6,67 pollici e con un design a foro centrale. Lo Snapdragon 778G alimenterà il telefono con 6 GB / 8 GB di RA e 128 GB / 256 GB di storage di bordo. Il dispositivo potrebbe essere dotato di una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida.

L'Edge 20 ospiterà una camera frontale da 32 megapixel e la configurazione fotografica principale includerà uno snapper principale da 108 MPX, un obiettivo grandangolare da 16 Mega e un tele da 8 megapixel con supporto per lo zoom 3x. Potrebbe essere dotato di uno speaker mono e di un pulsante per l'assistente virtuale di Google.

