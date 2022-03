Motorola: ecco il nuovo Edge X30 con selfiecam sotto lo schermo

Ci siamo; poche ore fa, Motorola ha tolto i veli al famigerato Moto Edge X0 Under Screen Camera Edition, come previsto. Come dice il nome, si tratta di una variante speciale del modello di punta presentato a dicembre dello scorso anno.

Si caratterizza per via della presenza di una selfiecam posta, appunto, sotto lo schermo. Il resto delle caratteristiche tecniche però, è identico; non sono stati trovati cambiamenti degni di nota.

Motorola: le features del nuovo Moto Edge X30

Lo snapper selfie qui sarà da ben 60 Megapixel e, come si vede dall'immagine condivisa, garantirà un'esperienza full screen.

Il telefono verrà venduto in una sola variante, ossia nel taglio da 12 GB e 256 GB di storage al seguito. Il suo prezzo di vendita dovrebbe essere di 3999 yen, ovvero 630 dollari. Gli utenti saranno in grado di comprarlo ad un prezzo speciale per i primi giorni (551 dollari circa). Sul territorio asiatico è disponibile per il preordine ma arriverà il 30 marzo. Non sappiamo se e quando arriverà da noi e se, soprattutto, la fotocamera selfie sarà all'altezza delle aspettative.

Fra le altre cose, sappiamo che in Asia, l'OEM di proprietà di Lenovo ha abbassato il prezzo del classico Edg X30. Da noi però, ha già un costo vantaggiosissimo: su Amazon lo si porta a casa a 727,32€, con spedizione inclusa. Gode di funzionalità uniche, display OLED da 6,7 pollici con refresh rate da 144 Hz e di un comparto fotografico con tre sensori da 50 Megapixel. Anche qui, come il modello UDC, c'è una selfiecam con risoluzione da 60 Megapixel che scatta selfie di ottima qualità.

Il nuovo modello avrà lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm e il resto delle caratteristiche asrà identico. Probabilmente, si dice che in Europa verrà commercializzato con il moniker “Edge Plus (2022)” o “Edge 30 Pro Plus”, ma per ora si parla di soli rumor. Restate connessi per ulteriori notizie in merito.